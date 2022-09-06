الرميحي: رفع الوعي بالثقافة المالية وأهمية الادخار وسط جيل الشباب أمر مهم بالنسبة لنا

لا يوجد حد أدنى للرصيد الواجب توافره بحساب الطالب.. ولا رسوم مصرفية واجبة السداد



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن تواجد ممثليه في حرم كل من جامعة الكويت والجامعة الدولية في الكويت، وذلك للترويج لحساب «الطالب A+» لدى الطلبة بالإضافة إلى التوعية بأهمية الثقافة المالية وتعزيز مفهوم الادخار بين الشباب.



وقد تم تصميم حساب «الطالب A+» للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاما، حيث يوفر لهم مجموعة مختارة من الخدمات التي تلبي احتياجاتهم البنكية، ويمنح الحساب باقة من الامتيازات والخدمات، من بينها الحصول على هدية نقدية بقيمة 50 د.ك عند تحويل المكافأة الطلابية، بالإضافة إلى فرصة الدخول في السحب على سيارة فيات.



كما سيحصل عملاء حساب الطالب A+ أيضا على بطاقة مسبقة الدفع مجانا، إلى جانب العرض الحصري من سينما فوكس VOX Cinemas «اشتر تذكرة واحصل على تذكرتين مجانا»، والعديد من العروض والخصومات الفريدة الأخرى التي تقدم بالتعاون مع علامات تجارية متعددة.



وفي هذا الصدد، قالت مساعد مدير عام - إدارة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك الأهلي الكويتي د.حنين الرميحي: «يسرنا التواجد في مؤسسات أكاديمية بارزة كجامعة الكويت والجامعة الدولية في الكويت.

الثقافة المالية هي مهارة حياتية مهمة ومفيدة، لذا رفع مستوى الوعي بها وبأهمية الادخار وسط جيل الشباب هو أمر مهم بالنسبة لنا، حيث تتماشى مع الاستراتيجية العامة للبنك والتي تتمثل في تقديم خدمات مالية تناسب جميع فئات المجتمع من ضمنها الشباب».



يستفيد عملاء حساب الطالب أيضا من الفائدة الشهرية التي تودع في حساباتهم، ولا يوجد حد أدنى للرصيد الواجب توافره في الحساب، وكذلك لا رسوم مصرفية واجبة السداد، وهي مميزات أساسية بالنسبة للمدخرين الشباب الذين لا يتعدى دخلهم تلك المكافأة الطلابية.