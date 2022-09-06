أعلن بنك برقان عن فوز عبدالله جابر الخالدي في السحب الشهري لحساب «الثريا للراتب»، والذي ربح فيه جائزة قيمتها 10 آلاف دينار.



وقد أعلن البنك أن هذا يعد السحب الشهري الأخير لحساب «الثريا للراتب»، كما أنه من المزمع إعادة إطلاق الحساب قريبا بحلة جديدة تماما، مع مجموعة متكاملة من المزايا الجديدة. ومنذ إطلاقه، كافأ حساب «الثريا» عملاء البنك الجدد والقائمين عبر منحهم فرصة مميزة للفوز بـ 10 آلاف دينار شهريا عند تحويل راتبهم.



وتأتي خطوة إعادة إطلاق الحساب في إطار جهود البنك المستمرة لتطوير خدماته ومنتجاته وتعزيز تجربة عملائه، ويمكن للعملاء متابعة حسابات البنك على قنوات التواصل الاجتماعي لمعرفة آخر الأخبار وأبرز المستجدات.