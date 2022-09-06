وقّع بنك وربة اتفاقية شراكة مع شركة نقل الأموال «ASI»، وذلك بهدف خدمة العملاء أصحاب الشركات متعددة المواقع، حيث تهدف هذه الشراكة الى تسهيل نقل الأموال الخاصة بالشركات المتعاملة مع البنك، حيث يقدم البنك خصما خاصا لملاك الشركات التي تتعامل ولديها حسابات في البنك بهدف ضمان وصول الأموال بشكلها السليم من موقع العميل إلى حسابه بخصومات خاصة مقدمة من البنك بناء على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.



وفي هذا الصدد، قال رئيس المجموعة المصرفية للأفراد بالتكليف مساعد مزيد المزيد: «نسعى في بنك وربة إلى تقديم كافة التسهيلات لعملائنا أصحاب الشركات وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية التي يعمل بها البنك لتقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات على كافة عملائنا، ومنهم ملاك الشركات بهدف ضمان نقل أموالهم بالطرق الآمنة والسليمة وبأقل التكاليف، خصوصا أصحاب المتاجر والشركات التي تتمتع بأكثر من موقع ضمن المواقع المنتشرة في البلاد».



يذكر أن بنك وربة يوفر كافة الاحتياجات والخدمات الإلكترونية عبر تطبيقه للعملاء الأفراد، بالإضافة إلى عملاء الشركات، كما يقدم العديد من العروض والخصومات الخاصة بخدمات النقل والتوصيل.