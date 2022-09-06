لماذا لا يمكن القضاء على جميع أنواع السرطان؟!



كشف كبير أطباء الأورام في وزارة الصحة الروسية أندريه كابرين، عن عجز الطب حاليا عن علاج جميع أنواع السرطان، قائلا: «الخلايا السرطانية يمكنها التكيف مع العلاج والتوقف عن الاستجابة للعلاج، وهو أحد الألغاز الرئيسية في علم الأورام.. انظروا كيف تقدمنا في أساليب الطب والعلاج، لكننا لا نستطيع علاج جميع أنواع السرطان لأن المرض يتحور، لهذا يعتبر السرطان مرضا ذكيا».



وأضاف: «هناك حالات يتم فيها علاج المريض بأكثر الأدوية تعقيدا، ولكن بعد ذلك يتوقف الدواء بالتأثير على الورم، بالإضافة الى ذلك هناك حالات اضطر فيها الأطباء الى العودة إلى الخيار الأولي في العلاج الكيميائي بعد أن فقدت الخيارات اللاحقة قدرتها على التأثير على الورم».



المصدر: «نوفوستي»