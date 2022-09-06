أصدرت المخرجة السورية رشا شربتجي، بيانا عبر حسابها الرسمي على «انستغرام» حذرت من خلاله متابعيها من وجود أشخاص ينتحلون شخصيتها، والتواصل مع الشباب الموهوبين من أرقام غريبة، يطلبون منهم فيديوهات أو مبالغ مالية وغير ذلك من التصرفات التي لا تمت لها بأي صلة.



وجاء في البيان، بحسب موقع «سيدتي نت»: «يتم التواصل من أرقام غريبة مع مجموعة من الشباب من ممثلين وموهوبين وغيرهم منتحلين صفة واسم المخرجة رشا شربتجي مطالبين من يتواصلون معهم بفيديوهات أو مبالغ مالية وغيره من التصرفات التي لا تمت للمخرجة رشا بصلة ولا تعبر عنها».



وأضاف البيان: «المخرجة تطلب ممن يتم التواصل معهم من أرقام غريبة مدعين أنهم رشا شربتجي ألا يتعاطوا معهم بتاتا أو يتأكدوا منهم، علما أن التواصل بين المخرجة والفنانين يتم بشكل معروف ومؤكد من المخرجة نفسها أو من شركة الإنتاج تجنبا لأي لبس، وبالتالي فإن المخرجة ليس لها أي علاقة بهذه الأرقام ولا تتحمل أي مسؤولية ناتجة عن التعامل معها».



جدير بالذكر أن المخرجة رشا شربتجي انتهت من تصوير الجزء الثالث من مسلسل «حارة القبة»، المنتظر عرضه في دراما رمضان المقبل، وهو من تأليف أسامة كوكش، ويضم عددا من النجوم على رأسهم عباس النوري، خالد القيش، نادين تحسين بيك، فراس إبراهيم وآخرون.