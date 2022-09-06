ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 68 سنتا ليبلغ 103.19 دولارات للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل 102.51 دولار للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت أسعار النفط نحو 3 في المئة أمس مع اتفاق أعضاء (أوبك +) على خفض الإنتاج 100 ألف برميل يوميا لدعم الأسعار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.72 دولار لتبلغ 95.74 دولارا للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارين ليبلغ 88.85 دولارا للبرميل في حين كانت الأسواق الأمريكية مغلقة بسبب إجازة عيد العمال.