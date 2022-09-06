استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء عند مستوى 0.308 دينار في حين ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.42 في المئة ليبلغ 0.306 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الاثنين.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني ارتفع بنسبة 0.86 في المئة إلى مستوى 0.356 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.38 في المئة ليبلغ 0.315 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.