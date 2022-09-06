سعود عبد العزيز

بعد مقاومة عنيفة ومطاردة بين شخص من غير محددي الجنسية ورجال المباحث الجنائية تم الايقاع به في تيماء، حيث تبين ان المتهم مطلوب لـ 19 قضية حملت جميعها عنوان نصب واحتيال واحكام مدتها نحو 15 عاما صدرت غيابيا في 13 قضية.

وقال مصدر امني ان معلومات وردت عن وجود مقيم بصورة غير قانونية اعتاد النصب والاحتيال من خلال ايهام الزبائن بأنه يقوم ببيع شاليهات متنقلة، وبعد ان يتفقوا معه يقوم بإرسال روابط دفع كي نت ويستولي على المبالغ المالية لحسابه الخاص ويقوم بحظر الزبائن.

واضاف: تم عمل كمين في منطقة القيروان وضبطه بعد محاولته الهرب جريا على الاقدام وإبداء مقاومة شديدة.

وذكر المصدر ان القضايا المطلوب على ذمتها هي :

2022/31 جنح الواحة ( نصب واحتيال )

2022/152 جنح الواحة ( نصب واحتيال )

2022/98 جنح الفردوس ( نصب واحتيال )

2022/282 جنح صباح السالم ( نصب واحتيال )

2022/47 جنح القيروان ( نصب واحتيال )

2019/156 جنح عبدالله المبارك ( نصب واحتيال )

2022/107 جنح الفنطاس ( نصب واحتيال )

2021/74 جنح الزهراء ( نصب واحتيال )

2019/58 جنح العدان ( نصب واحتيال )

2019/112 جنح جابر العلي ( نصب واحتيال )

2022/32 جنح ابو حليفة ( نصب واحتيال )

2020/73 جنح الزهراء ( نصب واحتيال )

2021/65 جنح العدان ( نصب واحتيال )

2021/186 جنح جابر العلي ( نصب واحتيال )

2021/107 جنح عبدالله المبارك ( نصب واحتيال )

2021/235 جنح الصليبية ( خيانة الأمانة )

2021/119 جنح سعد العبدالله ( نصب واحتيال )

2021/4 جنح اشبيلية ( نصب واحتيال )

2021/119 جنح سعد العبدالله ( نصب واحتيال )

اما بالنسبة للاحكام فهي: