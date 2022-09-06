محمد المطيري: مصلحة الوطن والمواطن لم تكن في وجدان وعقول نواب المجلس السابق

محمد الحربي: تشريع قوانين لمصلحة المواطن هي من أولى أولياتي

لليوم التاسع على التوالي استمر توافد المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2022 إلى إدارة الانتخابات لتقديم أوراق ترشحهم.

وقال المرشح عن الدائرة الخامسة محمد المطيري، أنا سعيد أن التقي معكم أوضح لكم الأسباب التي دعتني للترشح لمجلس الأمة.

وأضاف: نحن مرينا بتجربة برلمانية سيئة على الوطن والمواطنين وضاعت علينا سنوات من عمر الحياة البرلمانية دون أي إنجاز يذكر والتأزيم يحصل لأسباب شخصية، ولم تكن في مصلحة الوطن والمواطن أولوية في وجدان وعقول نواب مجلس الأمة السابق.

وتابع: كنا استبشرنا خيرا بتغيير 60 % في الانتخابات السابقة ولكن اتضح لنا لاحقا بأننا غيرنا وجوه ولم نغير الفكر والطرح الوطني.

وختم قائلا: اليوم وبعد الخطاب السامي اعتقد أن التغيير واجب وأعني تغيير الفكر لمواكبة الظروف الحالية في إعادة نهضة البلاد وعمل الاصلاح الحقيقي.

بدوره قال المرشح محمد الحربي إنه بعد الخطاب السامي واتجاه الحكومة الجديدة للإصلاح ونهجها الواضح اعتقد أن كل شخص يتمنى أن يكون جزءا في هذا النوع من الإصلاح وهذا ما دعانا للمشاركة في الانتخابات، مشددا على أن تشريع قوانين لمصلحة المواطن هي من أولى أولياته بحال وصوله إلى قبة عبدالله السالم.