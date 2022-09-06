بدر السهيل

تقدم 11 مرشحا ومرشحة بينهم مرشحتان (اليوم) الثلاثاء إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في اليوم التاسع من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 17 المقرر عقدها في التاسع والعشرين من سبتمبر المقبل، ليصل صافي عدد المرشحين في الأيام التسعة الأولى إلى 350 مرشحاً ومرشحة ( بعد تنازل 6 مرشحين) حيث بلغ إجمالي عدد المرشحين الذكور في اليوم التاسع 10 مرشحين، فيما بلغ إجمالي عدد المرشحات الإناث مرشحة واحدة.

وبلغ إجمالي عدد الذكور المرشحين حتى نهاية اليوم التاسع 326 مرشحاً فيما بلغ عدد المرشحات 24 سيدة.

وتقدم في الدائرة الأولى مرشح من من الذكور وأخرى من الإناث ليصبح إجمالي المرشحين فيها حتى نهاية اليوم التاسع 47 مرشحاً من بيهم مرشحتان، فيما تقدم 3 مرشحين ذكور في الدائرة الثانية ليصبح إجمالي المرشحين فيها 59 مرشحاً ومرشحة من بينهم 7 سيدات، في حين تقدم 3 مرشحين ذكور في الدائرة الثالثة لليوم التاسع ، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة حتى انتهاء اليوم التاسع 54 مرشحاً ومرشحة من بينهم 9 مرشحات، وتقدم مرشحان ذكور في الدائرة الرابعة ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة الرابعة حتى نهاية اليوم التاسع 93 مرشحاً ومرشحة من بينهم 4 مرشحات، أما الدائرة الخامسة، فتقدم بأوراق ترشحه في اليوم التاسع مرشحان، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 97 من بينهم مرشحتان .

وأصبح إجمالي عدد المرشحين في الدوائر الخمس 350 مرشحاً ومرشحة من بينهم 24 سيدة بعد تنازل 6 مرشحين.

وكان من أبرز من تقدموا بأوراق ترشحهم في اليوم التاسع النواب السابقون محمد المطير ومساعد العارضي وحمد روح الدين.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت في الساعة السابعة والنصف من يوم الاثنين 29 أغسطس الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ 17 (أمة 2022) ويستمر ذلك حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأربعاء الموافق السابع من سبتمبر المقبل