أكد مسؤول عسكري كويتي اليوم الثلاثاء، أن الجيش الكويتي يحرص على المشاركة في (تمرين الأسد المتأهب 2022) المقام حاليا في الاردن بهدف الاستفادة المثمرة لتوسيع أفق التعاون العسكري بين الدول المشاركة.

وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في التمرين العميد الركن محمد عبدالنور في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن التمرين يهدف إلى تبادل واكتساب الخبرات العسكرية في مجالات متعددة كالتخطيط والتنفيذ للحملات العسكرية من خلال الاندماج والتكامل في قيادة قوة الواجب المشتركة المتعددة الجنسيات وهيئات الركن التابعة لها.

وأضاف أن التمرين يسهم في اندماج وتكامل الجهات العسكرية مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.

وأوضح العميد عبدالنور أن التمرين يتمثل في محاكاة للتهديدات الواقعية والمخاطر المتعددة التي تشهدها المنطقة ولاسيما الحروب غير النظامية والحرب السيبرانية وسبل مواجهتها بالقدرات العسكرية المتطورة والأنظمة التكنولوجية الحديثة.

وكان تمرين (الأسد المتأهب 2002) قد انطلق في الرابع من الشهر الحالي بمشاركة 26 دولة من ضمنها الكويت وهو النسخة العاشرة لسلسلة تمارين الأسد المتأهب التي تقام في الاردن بمشاركة واسعة من دول عدة.