قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد اليوم الثلاثاء بتفقد جهوزية واستعدادات قوة الإطفاء العام لموسم الأمطار القادم في مركز الاسناد بمنطقة الري بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد وعددا من قيادات القوة.

واستهل الوزير الجولة بالاطلاع على مضخات سحب المياة بأنواعها الهيدروليكية المتطورة والأحدث بالعالم اضافة الى المضخات الكهربائية والميكانيكية بحميع احجامها والتي تقدر كمية سحب المياه من خلالها مايقارب 550 الف لتر بالدقيقة ، واطلع كذلك على باقي آليات ومعدات مركز الاسناد التي تتعامل مباشرة في عمليات الانقاذ وسحب المياه وفتح الطرق.

كما اطلع الخالد على خطط القوة المعدة لتنفيذ عمليات انقاذ الأشخاص المحتجزين والممتلكات جراء السيول والأمطار مع تفعيل دور غرفة قيادة الحوادث الكبرى المزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية لمتابعة سير حركة التعامل مع البلاغات وتوجيه الفرق للخروج من الحوادث بأقل الأضرار الممكنة مع معالجة اي تداعيات مصاحبة لحالة عدم استقرار الجو بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية وفقا لاختصاص كل جهة.

كما قام الخالد بزيارة ورشة الإطفاء التي يتم فيها اصلاح الآليات واطلع على التطور الذي وصلت اليه في عملية اصلاح وصيانة آليات ومعدات الإطفاء وتصنيع بعض المعدات الضرورية التي يستخدمها رجال الإطفاء واطلع على عملية تأهيل الآليات القديمة التي خرجت من الخدمة وادخالها في الخدمة مرة اخرى بعد تطويرها حسب احتياج رجال الإطفاء واستمع الى شرح حول اتخاذ القرارات التي تصدرها القيادة الميدانية في حالة وقوع الحوادث الكبرى وفي حالات الطوارئ.