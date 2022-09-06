عاطف رمضان
أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن أنها ستقوم بتوزيع مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم(2/2015) من باع بيته والتي تشتمل على 44 بيتا للمخصص لهم حتى تاريخ 2 مايو 2007 وذلك للمواعيد التالية :
توزيع البطاقات يومي الخميس 8 سبتمبر الجاري و الاحد 11 سبتمبر الجاري .
توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 12 سبتمبر الجاري .
اجراء عملية القرعة يوم الخميس 15 سبتمبر الجاري .
وقالت "السكنية " ان المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر الحضور شخصياً الى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في هذه المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وذلك لاستلام بطاقة القرعة.
واشارت "السكنية" الى انها تهيب بالمواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة وانه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط أو من ينوب عنه بتوكيل خاص ينص على الإجراءات وانه لاستلام بطاقات دخول القرعة التوجه الى الكاونتر الموجود في بهو "المؤسسة".
الاسماء جاءت كالتالي:
0001 عدنان عبدالرضا عبدالوهاب بحروه
0002 محمد غازي غزاي المطيري
0003 فهد دخيل فهد العتيبى
0004 وليد خالد زابن الرشيدى
0005 جاسم احمد دخيل ناصر العنجري
0006 حسين علي سليمان المفيدي
0007 ناصر شخير عبدالله العنزي
0008 سلطان راكان فلاح العجمي
0009 جابر عبدالسيد عبدالرحمن السعيد
0010 جراح سعود تيعان البغيلي
0011 هادي علي لهيميد الفليج
0012 لوءى مجبل رجيان الرشيدي
0013 محمد كاظم عطا الله مبارك
0014 محمد ملوح هزاع الا صمع العنزي
0015 نايف مشعان محمد الديحاني
0016 فهد عماش طرجم الشمرى
0017 نواف محمد خويشان الديحانى
0018 سالم سعد مرسال الماجدي
0019 عبدالحميد محمد حسن الموسوى
0020 علي عزام شيحان عزام العنزي
0021 عطاالله مخلف سليمان المطيري
0022 عماد عبداللطيف ضيدان الضفيرى
0023 عوض سعود عوض الرشيدي
0024 عادل منصور بدر المنصور العرفج
0025 جهاد محمد ابراهيم الحاى
0026 طارق ناصر يوسف الخرافى
0027 عبدالرحمن عبدالله رفيدان
0028 مبارك صالح حسن النجاده
0029 محمد سليمان جزاع الشمري
0030 خالد شريف عيد العنزي
0031 ناصر ذياب ناصر المطيري
0032 بدر ناصر عبدالله الفرهود
0033 خالد حمد مرزوق السعد الحبيل
0034 حسين طارق يعقوب الشاهين
0035 بدر احمد عثمان المفرج
0036 حسين علي راشد سبت عباس القلاف
0037 حماد محمد جازع العجمى
0038 سعود فهد عباس العتيبى
0039 احمد ابراهيم اسماعيل سالمين
0040 سيف حسين عايض المطيرى
0041 ناصر عبدالله غلوم بن حسن
0042 مبارك دليم رفاعي المطيري
0043 طلال عبدالله براك الدبيخي
0044 ابراهيم محمد فلاح الدللك