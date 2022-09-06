عاطف رمضان

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية، عن أنها ستقوم بتوزيع مشروع شرق تيماء وفق قانون رقم(2/2015) من باع بيته والتي تشتمل على 44 بيتا للمخصص لهم حتى تاريخ 2 مايو 2007 وذلك للمواعيد التالية :

توزيع البطاقات يومي الخميس 8 سبتمبر الجاري و الاحد 11 سبتمبر الجاري .

توزيع بطاقات الاحتياط يوم الاثنين 12 سبتمبر الجاري .

اجراء عملية القرعة يوم الخميس 15 سبتمبر الجاري .

وقالت "السكنية " ان المواطنين المدرجة أسمائهم ضمن هذا الخبر الحضور شخصياً الى مبنى المؤسسة في منطقة جنوب السرة الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً في هذه المواعيد المبينة ، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وذلك لاستلام بطاقة القرعة.

واشارت "السكنية" الى انها تهيب بالمواطنين التعاون معها والتقييد بالمواعيد المذكورة وانه لن يسمح بدخول القاعة إلا لصاحب العلاقة فقط أو من ينوب عنه بتوكيل خاص ينص على الإجراءات وانه لاستلام بطاقات دخول القرعة التوجه الى الكاونتر الموجود في بهو "المؤسسة".

الاسماء جاءت كالتالي:

0001 عدنان عبدالرضا عبدالوهاب بحروه

0002 محمد غازي غزاي المطيري

0003 فهد دخيل فهد العتيبى

0004 وليد خالد زابن الرشيدى

0005 جاسم احمد دخيل ناصر العنجري

0006 حسين علي سليمان المفيدي

0007 ناصر شخير عبدالله العنزي

0008 سلطان راكان فلاح العجمي

0009 جابر عبدالسيد عبدالرحمن السعيد

0010 جراح سعود تيعان البغيلي

0011 هادي علي لهيميد الفليج

0012 لوءى مجبل رجيان الرشيدي

0013 محمد كاظم عطا الله مبارك

0014 محمد ملوح هزاع الا صمع العنزي

0015 نايف مشعان محمد الديحاني

0016 فهد عماش طرجم الشمرى

0017 نواف محمد خويشان الديحانى

0018 سالم سعد مرسال الماجدي

0019 عبدالحميد محمد حسن الموسوى

0020 علي عزام شيحان عزام العنزي

0021 عطاالله مخلف سليمان المطيري

0022 عماد عبداللطيف ضيدان الضفيرى

0023 عوض سعود عوض الرشيدي

0024 عادل منصور بدر المنصور العرفج

0025 جهاد محمد ابراهيم الحاى

0026 طارق ناصر يوسف الخرافى

0027 عبدالرحمن عبدالله رفيدان

0028 مبارك صالح حسن النجاده

0029 محمد سليمان جزاع الشمري

0030 خالد شريف عيد العنزي

0031 ناصر ذياب ناصر المطيري

0032 بدر ناصر عبدالله الفرهود

0033 خالد حمد مرزوق السعد الحبيل

0034 حسين طارق يعقوب الشاهين

0035 بدر احمد عثمان المفرج

0036 حسين علي راشد سبت عباس القلاف

0037 حماد محمد جازع العجمى

0038 سعود فهد عباس العتيبى

0039 احمد ابراهيم اسماعيل سالمين

0040 سيف حسين عايض المطيرى

0041 ناصر عبدالله غلوم بن حسن

0042 مبارك دليم رفاعي المطيري

0043 طلال عبدالله براك الدبيخي

0044 ابراهيم محمد فلاح الدللك