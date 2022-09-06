تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد اليوم الثلاثاء، جاهزية واستعدادات قوة الإطفاء العام لموسم الأمطار المقبل في مركز الإسناد بمنطقة الري بحضور رئيس القوة الفريق خالد المكراد.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحافي، إن الشيخ طلال الخالد استهل جولته بالاطلاع على مضخات سحب المياه بأنواعها الهيدروليكية المتطورة والحديثة إضافة إلى المضخات الكهربائية والميكانيكية بحميع أحجامها والقادرة على سحب ما يقارب 550 ألف لتر مكعب من المياه بالدقيقة.

وأضافت أن الوزير اطلع أيضا على باقي آليات ومعدات مركز الإسناد التي تتعامل مباشرة في عمليات الانقاذ وسحب المياه وفتح الطرق كما استمع الى خطط قوة الاطفاء المعدة لتنفيذ عمليات إنقاذ الأشخاص المحتجزين والممتلكات جراء السيول والأمطار.

وأفادت أنه اطلع كذلك على دور غرفة قيادة الحوادث الكبرى المزودة بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية لمتابعة سير حركة التعامل مع البلاغات وتوجيه الفرق للخروج من الحوادث بأقل الأضرار الممكنة مع معالجة أي تداعيات مصاحبة لحالة عدم استقرار الجو بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية وفقا لاختصاص كل منها.

وذكرت أن الشيخ طلال الخالد قام أيضا بزيارة ورشة الإطفاء التي يتم فيها اصلاح الآليات والاطلاع على التطور الذي وصلت اليه في عملية إصلاح وصيانة آليات ومعدات الإطفاء وتصنيع بعض المعدات الضرورية التي يستخدمها رجال الإطفاء.

وأشارت الى اطلاعه على عملية تأهيل الآليات القديمة التي خرجت من الخدمة وادخالها في الخدمة مرة اخرى بعد تطويرها حسب احتياجات رجال الإطفاء كما استمع الى شرح حول اتخاذ القرارات التي تصدرها القيادة الميدانية في حالة وقوع الحوادث الكبرى وفي حالات الطوارئ.