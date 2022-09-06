حظيت أغنية المطربة اللبنانية إليسا "أنا وبس"، التى طرحتها على قناتها الرسمية على "يوتيوب" والمنصات الرقمية منتصف الشهر الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، وحققت نسبة مشاهدة بلغت 6 ملايين و663 ألفا و495 مشاهدة بعد 3 أسابيع من طرحها.

وأعربت إليسا عن سعادتها بالأصداء الإيجابية التي تحققها الأغنية، قائلة إنها "فرحانة بأصداء الأغنية التي فعلاً خلت الدنيا ملكها".

وتستمر إليسا في الترويج لأغنيتها، عبر حساباتها بموقع التواصل الاجتماعى، وغيرت غلاف صفحاتها ووضعت بوستر الأغنية، كما تقوم بإعادة نشر ردود الجمهور عليها.

وطرحت إليسا الأغنية يوم 16 أغسطس الماضي، عبر يوتيوب والمنصات الرقمية وهى من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وإخراج إنجى الجمال.

وتعد "أنا وبس" أحدث أغنيات إليسا فى موسم الصيف الحالى بعد طرحها فى شهر مايو الماضى فيديو كليب أغنية "من أول دقيقة" الذى تعاونت فيه مع المطرب المغربى سعد لمجرد وحققت مشاهدته الملايين منذ إصداره.

وتستعد إليسا لإحياء فعالية خاصة لبيروت في 15 سبتمبر الجاري لمساعدة العائلات المحتاجة .