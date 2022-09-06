أفاد علماء في جامعة "أنجليا روسكين" في بريطانيا أن النساء اللائي يشربن كوبين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يكون لديهن إجمالي دهون أقل في الجسم مقارنة بمن يشربن كميات أقل.

وفحص الباحثون البيانات من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية، لبحث العلاقة بين كمية استهلاك القهوة يوميًا ونسبة الدهون الكلية في الجسم ودهون منطقة الجذع تحديدا.

ووجد الفريق أن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 20 و 44 عامًا اللاتي يشربن فنجانين أو ثلاثة فناجين من القهوة يوميًا كان لديهن أدنى مستويات السمنة، بنسبة 3.4% أقل من الأشخاص الذين لم يتناولوا القهوة؛ بينما النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 45 و 69 عامًا، كانت نسبة الدهون بين اللواتي شربن أربعة أكواب أو أكثر أقل بنسبة 4.1%.

وفي الرجال، كان تأثير القهوة أقل قوة، إذ وجدت الدراسة أن الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و 44 عامًا والذين يشربون كوبين أو ثلاثة أكواب يوميًا من القهوة كانت لديهم دهون أقل بنسبة 1.3% مقارنة بأولئك الذين لم يتناولوا القهوة.

ويقترح البحث أنه قد تكون هناك مركبات نشطة بيولوجيًا في القهوة بخلاف الكافيين التي تنظم الوزن والتي يمكن استخدامها كمركبات مضادة للسمنة.