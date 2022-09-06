واصل منسوب المياه في بحيرة بوهيانغ، وهي أكبر بحيرة للمياه العذبة في الصين، الانخفاض بسبب استمرار درجات الحرارة العالية وقلة الأمطار، حسبما قالت سلطات محلية .

وانحسر منسوب المياه في محطة شينغتسي الهيدرولوجية الهامة على البحيرة إلى 7.99 متر صباح اليوم الثلاثاء، بانخفاض قرابة 4 أمتار على مدار الـ31 يوما الماضية، وفقا لما قال مركز الرصد الهيدرولوجي بمقاطعة جيانغشي في شرقي الصين.

هذا ودخلت البحيرة المذكورة موسم الجفاف هذا العام في يوم 6 أغسطس الجاري، حيث يعد ذلك التاريخ الأبكر منذ بدء التسجيل في عام 1951.

وتم إطلاق جهود ترمي إلى التخفيف من حدة الجفاف، إذ من المتوقع أن ينخفض منسوب المياه في البحيرة بسبب موجات الحر والجو الجاف في الأسبوع القادم.