وصل فيلم الاثارة والحركة الدرامي الامريكي "توب جان: مافريك"، وهو من بطولة النجم المعروف توم كروز، إلى المركز الخامس من حيث أعلى الايرادات على الاطلاق في السوق المحلية بأمريكا الشمالية، متقدما بذلك على فيلم "بلاك بانتر" الشهير الذي أنتجته استوديوهات "مارفل" في عام 2018، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية اليوم الثلاثاء.

وبلغت إيرادات فيلم "توب جان: مافريك" حتى الان 701 مليون دولار في أمريكا الشمالية، بينما حقق فيلم "بلاك بانتر" 700 مليون دولار أثناء فترة طرحه للعرض، وفقا لمجلة "فارايتي".



ويشار إلى أن الانجاز الجديد يعد الأحدث بالنسبة لفيلم "توب جان: مافريك"، الذي تم بالفعل تصنيفه بأنه الأعلى من حيث الايرادات لفيلم من هوليوود خلال عام 2022، كما حقق إجمالي إيرادات عالمية بلغ قدرها 4ر1 مليار دولار.

والفيلم هو تكملة، طال انتظارها، لفيلم "توب جان" الأصلي الذي تم إنتاجه في عام 1986، حيث يعود فيه توم كروز من جديد 60/ عاما/ ليقدم دور الطيار البحري البارع، الكابتن بيت "مافريك" ميتشل، الذي يتعين عليه الان تدريب جيل جديد من الطيارين.