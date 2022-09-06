يعد "الجلوكوكورتيكويدات" (GCs) هي واحدة من أكثر مضادات الإلتهاب شيوعًا والتي يتم وصفها لحالات مثل إلتهاب المفاصل ، والربو والحساسية ، وقصور الغدة الكظرية.

ووجد علماء من جامعة " أكسفورد" فى بريطانيا ، في دراسة حديثة، وأماكن أخرى أن الخلايا السرطانية قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكر بعد أسبوع واحد فقط من العلاج .. كما وجدوا أن الرجال الأصحاء الذين تم إعطاؤهم جرعات من الدواء لديهم تغيرات في علامات التمثيل الغذائي للسكر في الدم مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض السكر.

وتسلط النتائج الضوء على الآثار الصحية المحتملة طويلة المدى للأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية بانتظام وقد يحتاج المهنيون الطبيون إلى النظر في الآثار الجانبية المحتملة ومراقبتها ، لتجنب الحالات المنهكة في المستقبل.

والمعروف أن علاج " الجلوكوكورتيكويدات" (GCs) بجرعات عالية لمدة طويلة مرتبط بالآثار الجانبية الأيضية التي قد تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري والسمنة .. ولكن ، لا توجد حاليًا دراسات تبحث في التأثيرات قصيرة المدى لخلايا الجراثيم عند تناول جرعات أقل بانتظام.

في الدراسة الحالية ، قاس الباحثون علامات التمثيل الغذائي لدى الرجال الأصحاء الذين أعطوا جرعات موصوفة عادة (10 و 15 مجم) من ( GCs ) ( بريدنيزولون ) بعد أسبوع واحد فقط من العلاج .. على الرغم من أن المعايير السريرية والكيميائية الحيوية التي يتم فحصها بشكل شائع مثل مستويات السكر في الدم الصيام والوزن والصحة العامة لم تتأثر، فإن التغييرات في علامات التمثيل الغذائي تشير إلى ضعف تنظيم السكر في الدم.

وأظهرت النتائج أنه حتى في هذه الجرعات المنخفضة، فإن استقلاب الجلوكوز يضعف ، مما يشير إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري مع استمرار العلاج.

وقال الفريق البحثى إن هذه النتائج لا تسلط الضوء فقط على أهمية تحديد أفضل جرعة من GC التي توازن الفعالية مع الآثار الأيضية السلبية المحتملة ، ولكن أيضًا يجب أن يكون الأطباء أكثر وعياً بهذه المخاطر وقد يحتاجون إلى مراقبتها في المرضى على المدى القصير والطويل.