سرق نجم البوب هاري ستايلز أضواء مهرجان البندقية السينمائي، بحضوره إلى جزيرة ليدو لمواكبة عرض فيلم التشويق السوداوي "دونت ووري دارلينغ" الذي تدور أحداثه في خمسينات القرن العشرين، ويشكّل أحد أبرز الأعمال التي تعرض خلال "الموسترا".

وأكد ستايلز الذي أدى الدور الرئيسي في الشريط أنه يحاول "التلذذ" بالسينما "من دون التفكير بالمستقبل".

وراح العشرات من المعجبين يصرخون منادين "هاري! هاري! هاري!" عند مرور عضو فرقة "وان ديريكشن" السابق البالغ 28 عاماً على السجادة الحمراء، مرتدياً بدلة من اللون الأزرق الداكن تظهر فوقها ياقتا قميصه الكبيرتان، مصحوباً بشريكة حياته مخرجة الفيلم أوليفيا وايلد بفستان أصفر كناري.

وضمّ الحشد عدداً كبيراً من المراهقات اللواتي بكّرن في الحضور منذ الصباح كيلا تفوتهن رؤية نجمهنّ المفضّل الذي وصل إلى البندقية بتاكسي مائي، قبل أن يشارك في المؤتمر الصحافي عن الفيلم.

وكان المغنّي الذي يستقطب أكبر عدد من المستمعين في العالم، أبرز النجوم الذين يترقب جمهور المهرجان حضورهم، مع مع تيموتيه شالاميه الذي حضر لمواكبة عرض فيلمه ، وآنا دي أرماس التي واكبت عرض فيلم "بلوند" عن سيرة مارلين مونرو.

وشُبِّه "دونت ووري دارلينغ" الذي عُرض من خارج المسابقة بصيغة محدثة "ترومان شو" (1998) لجيم كاري عن تأثير وسائل الإعلام على سلوك الناس، وبدت فيه تأثيرات سينما إم نايت شيامالان ومسلسل "بلاك ميرور"، المرعب عن المستقبل والتكنولوجيا.