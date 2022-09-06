أظهرت وثيقة متداولة أصدرتها وزارة التحول البيئي في إيطاليا أن البلاد تستهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي خلال فصل

الشتاء عبر زيادة استخدام الفحم، وخفض درجة التدفئة في جميع الأنحاء، فضلا عن دفع المواطنين إلى تغيير عاداتهم، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وتستهدف إيطاليا في إطار هذه الخطة خفض استهلاك الغاز بواقع 2,8 مليار قدم مكعب بحلول شهر آذار/مارس المقبل، من أجل تحقيق معدل الخفض الذي يستهدفه الاتحاد الأوروبي والبالغ نسبته 15%.

وتقدر إيطاليا استهلاكها من الغاز في الفترة بين آب/أغسطس من العام الحالي ونهاية آذار/مارس من العام المقبل، بنحوـ8ر54 مليار قدم مكعب.

وتتم إجراءات ترشيد استهلاك الطاقة في إيطاليا بالتوازي مع تحركات لتنويع مصادر الطاقة بعيدا عن الإمدادات الروسية. وتعتزم شركة "إيني" الإيطالية العملاقة للطاقة زيادة تدفقات الغاز، وواردات الغاز الطبيعي المسال من مصادر بديلة، تشمل دولا إفريقية، للاستغناء عن الإمدادات الروسية.