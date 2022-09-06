بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى ليز تراس رئيسة الوزراء في المملكة المتحدة الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تكليفها من قبل الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية لتولي رئاسة الوزراء وتشكيل حكومة صاحبة الجلالة معربا سموه عن صادق تمنياته لها بدوام التوفيق والسداد لتحقيق متطلبات مهام منصبها الرفيع والإسهام بالمسيرة الطموحة والعريقة للمملكة المتحدة الصديقة.

مشيدا سموه بعمق العلاقات التاريخية والراسخة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين ومؤكدا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات والإرتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية.