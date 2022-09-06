أصبحت ليز تراس رسميا الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية بعد اجتماعها مع الملكة إليزابيث الثانية أمس أضفى الطابع الرسمي على تعيينها، وظهرت وزيرة الخارجية السابقة البالغة 47 عاما في صورة رسمية وهي تصافح الملكة التي طلبت منها تشكيل الحكومة الجديدة.

وجرت المراسم الرمزية في قصر بالمورال النائي بالمرتفعات الإسكتلندية، إذ اختارت الملكة (96 عاما) عدم العودة إلى لندن لمشكلات صحية.

وقال قصر باكينغهام في بيان إن تراس قبلت «طلب جلالتها وقبلت يدها لدى تعيينها رئيسة للوزراء»، وتعود المراسم الأخيرة لتسليم السلطة في بالمورال إلى العام 1885 في عهد الملكة فيكتوريا.

وقبل تكليف تراس، استقبلت الملكة سلفها بوريس جونسون، وقبلت استقالته خلال اجتماع دام نحو 40 دقيقة، وقد تعهد جونسون دعم خليفته بثبات، فيما كان يغادر «10 داونينغ ستريت» مقر الحكومة لآخر مرة بصفته رئيسا للوزراء.

وودع جونسون، الذي تخللت ولايته لحظات مفصلية على رأسها «بريكست» و«كوفيد» وانتهت قبل أوانها بفعل الفضائح، أنصاره الذين هتفوا وصفقوا له، قبل أن يتوجه للقاء الملكة إليزابيث الثانية.

وشبه نفسه بـ «صاروخ داعم أتم مهمته» وسيسقط في «نقطة نائية وبعيدة عن الأنظار في المحيط الهادئ»، لكنه أكد «سأدعم ليز تراس والحكومة الجديدة في كل خطوة».

ويتوقع أن يتولى وزير الأعمال كواسي كوارتينغ منصب وزير المالية، وهو من أصل غاني، وأن تسلم حقيبة الداخلية إلى المدعية العامة سويلا بريفرمان، وهي من أصل هندي، بينما سيتولى جيمس كليفرلي وزارة الخارجية ويعود أصله إلى سيراليون.

وفي حال تأكدت التعيينات، فسيعني الأمر أن أيا من هذه الوزارات الرئيسية في الحكومة الجديدة لن تسلم إلى رجل أبيض لأول مرة في التاريخ.