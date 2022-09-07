ما أفضل المواد الغذائية المفيدة لعمل الكلى بصورة طبيعية؟



أعلنت د.داريا روساكوفا، خبيرة التغذية أن المواد الغذائية النباتية المصدر، هي الأكثر فائدة لعمل الكلى بصورة طبيعية.



وتشير الخبيرة إلى أنه للحفاظ على صحة الكلى يجب أن يضم النظام الغذائي الخضراوات الورقية والثمار والخضراوات الغنية بالسوائل، كما يجب أن يكون متنوعا. وتنصح بتناول الأسماك واللحوم غير الدهنية مع الخضراوات الطازجة والفواكه.



وتقول: «تؤدي الكلى وظيفة تنظيف الجسم، وإخراج السوائل الزائدة ونواتج عملية التمثيل الغذائي. ولا ينصح بتحميل الكلى كمية كبيرة من الأطعمة البروتينية - لحوم وأسماك دهنية، لأنها تلحق الضرر بعمل الكلى، لأن نواتج أيض البورين (Purine metabolism) الموجود في بروتينات الأطعمة الحيوانية تعالجها الكلى أيضا».



وتضيف: أكثر المنتجات ضررا للكلى هي منتجات الألبان عند الإفراط بتناولها، وكذلك الأطعمة البروتينية الدهنية. فمثلا، لا ينصح بتناول أكثر من 300 غرام من جبن القريش في اليوم، لأنه بعكس ذلك سيكون له تأثير سلبي في عمل الكلى.



وتتابع: «كما يمكن أن تلحق الأطعمة الغنية بحمض الأسكوربيك. وكذلك الفيتامينات المتعددة (Multivitamin)‏ الضرر بالكلى».



المصدر: صحيفة «إزفيستيا»