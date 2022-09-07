الضرر الناتج عن التعرض للضوء الأزرق يزداد سوءاً مع تقدم العمر



توصلت دراسة جديدة إلى أن الآثار الضارة للتعرض اليومي مدى الحياة للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والتجهيزات المنزلية تزداد سوءا مع تقدم العمر.

ودرس العلماء من جامعة ولاية أوريغون، ذبابة الفاكهة الشائعة، وهي كائن نموذجي مهم بسبب الآليات الخلوية والنمائية التي تشترك فيها مع الحيوانات الأخرى والبشر.



وقاد جاغا جيبولتوفيتش، الباحث في كلية العلوم في جامعة ولاية أوهايو، والذي يدرس الساعات البيولوجية، الدراسة لفحص معدل بقاء الذباب في الظلام ثم انتقل تدريجيا إلى بيئة من الضوء الأزرق المستمر من الثنائيات الباعثة للضوء، أو المصابيح.



وكشف جيبولتوفيتش: «الجانب الجديد من هذه الدراسة الجديدة يظهر أن التعرض المزمن للضوء الأزرق يمكن أن يضعف مسارات إنتاج الطاقة حتى في الخلايا غير المتخصصة في استشعار الضوء.

لقد حددنا أن تفاعلات معينة في الميتوكوندريا انخفضت بشكل كبير بسبب الضوء الأزرق، بينما انخفضت التفاعلات الأخرى حسب العمر بغض النظر عن الضوء الأزرق. ويمكنك التفكير في الأمر على أن التعرض للضوء الأزرق يضيف أذى إلى إصابة الذباب المتقدم في السن».



وقال جيبلتوفيتش إن هناك أدلة تشير إلى أن زيادة التعرض للضوء الاصطناعي عامل خطر للنوم واضطرابات الساعة البيولوجية.

ومع الاستخدام السائد لإضاءة LED وشاشات عرض الأجهزة، يتعرض البشر لكميات متزايدة من الضوء في الطيف الأزرق لأن مصابيح LED شائعة الاستخدام تنبعث منها نسبة عالية من الضوء الأزرق.



وفي غضون ذلك، قال العلماء إن هناك بعض الخطوات التي يمكن للناس القيام بها لمساعدة أنفسهم، من ذلك النظارات ذات العدسات الكهرمانية التي ستعمل على ترشيح الضوء الأزرق وحماية شبكية العين. ويمكن ضبط الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الأخرى لمنع انبعاثات الضوء الأزرق.



المصدر: «ساينس ديلي»