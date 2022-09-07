twitter facebook whatsapp viber telegram email أفراح الدعيج الأربعاء 2022/9/7 المصدر : الأنباء عدد المشاهدات 1925 A+ A- استمع المعرس م.دعيج عبدالله الدعيجالنائب العام المستشار سعد الصفران مهنئارئيس مجلس القضاء الأعلى السابق المستشار فيصل المرشدالنائب العام السابق ضرار العسعوسي مباركا(ريليش كومار)المحامي العام الأول محمد الزعبي والعميد إبراهيم الجلال يهنئانالمحامي العام المستشار بدر المسعد مهنئاالشيخ مبارك السلمان يقدم التهانيالنائب السابق بدر الملا مهنئاجواد بوخمسين ورائد جواد بوخمسين يباركانوزير التجارة الأسبق فلاح الهاجري والمستشار خالد الرفاعيالمستشار هيثم العتيقي مباركاالمستشار صلاح المسعد والعميد سالم الشهاب يقدمان التهانيناصر براك المطير والكابتن عصام المذن يباركانمرزوق خالد المرزوق ود.يوسف خاجه يباركاند.أيمن العمار وحسن قبازرد والمحامون العامون مبارك الرفاعي ورجيب الرجيب وعبداللطيف الرجيبجراح الصالح وعلي البسام يهنئانالمستشاران أحمد الحبيب وحمود المتروك ومحمد جعفر والعميد خالد التوحيدالعميد متعب الجلال ومحمد الجلال يباركانالمستشار خالد المزيني يقدم التهانيوكيل وزارة العدل عمر الشرقاوي مباركايوسف الدعيج وفريد الطبطبائي والمحامي العام الأول بدر الحوطي ود.عبدالعزيز الدعيجأسامة جواد بوخمسين مباركاحمد الحرب والمحامي سليمان الصيفي يباركانوالد العروس المستشار محمد الدعيج ونجله راشد الدعيجالشيخ حمد جابر العلي مباركاوالد العروس أثناء عقد القراند.طارق بورزق متوسطا المعرس عبدالله الدعيج وعمه المستشار محمد الدعيجالمحامي العام رجيب الرجيب يباركنبيل العبدالجليل مهنئاقيس الحرب وسعود الحرب ومحمد الحرب يباركونالمحامي عماد السيف مباركاأسامة الدعيج وبدر الساير يباركانالمحامي علي الواوان وخالد الشهاب يباركانالمعرس ووالده وعمه باستقبال الضيوفالمعرس م.دعيج عبدالله الدعيج متوسطا عددا من الأهل والأصدقاء في لقطة تذكارية بالمناسبة السعيدةالزميل أحمد الجارالله ورئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف الثنيان وسطام أحمد الجاراللهالمحامي العام فهد العتيقي وفوزي الدوسري يهنئانالمستشارون حمود المتروك وأحمد الحبيب ومحمد جعفروالد المعرس عبدالله الدعيج والمعرس م.دعيج الدعيج ووالد العروس المستشار محمد الدعيج احتفل عبدالله دعيج محمد الدعيج بعقد قران نجله المهندس دعيج على كريمة المستشار محمد راشد الدعيج، بحضور جمع من الشيوخ وكبار المستشارين والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركــة والتهــاني بالمناسبة السعيدة.ألف مبروك.