احتفل عبدالله دعيج محمد الدعيج بعقد قران نجله المهندس دعيج على كريمة المستشار محمد راشد الدعيج، بحضور جمع من الشيوخ وكبار المستشارين والشخصيات والأهل والأصدقاء الذين قدموا المباركــة والتهــاني بالمناسبة السعيدة.



ألف مبروك.