القاهرة - مفرح الشمري



ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي المعاصر في دورته الـ29، عرضت الجمهورية التونسية الشقيقة مسرحية «الكوميديا الإلهية» على خشبة مسرح السلام، وذلك بعد الوقوف دقيقة حداد لمرور 17 عاما على حادثة حريق مسرح بني سويف الذي حدث في 5 سبتمبر 2005 وحصد أرواح 50 شخصا.



المسرحية من إنتاج شركة الضفتين للإنتاج بدعم من وزارة الشؤون الثقافية وبالشراكة مع المركز الثقافي الإيطالي بتونس والمركز الثقافي والاجتماعي التونسي في روما والمركز الجهوي للرقص في أومبريا (إيطاليا) وجمعية قرطاج موزاييك في روما، وتصدى لاخراجها حافظ خليفة، ومن تمثيل بشير الغرباني وبشير الصالحي وعبدالرحمن محمود ومحمد توفيق الخلفاوي وجميلة كامارا وهناء الوسلاتي وآدم الجبالي ومحرز غالي وكمال زهيو وهادية عبيد وأحمد روين.



ملحمة «الكوميديا الإلهية» للشاعر الإيطالي دانتي أليغييري هي من أكثر الأعمال الملحمية التي ألهمت عددا كبيرا من المبدعين في العالم عبر المئات من السنين وترجمت في مجالات متعددة من الأعمال الإبداعية المختلفة في الفن والأدب والموسيقى والراديو والسينما والتلفزيون، وإيمانا بقيمة هذه الملحمة الخالدة قدمها المخرج التونسي حافظ خليفة بأسلوب مختلف وصياغة جمع فيها جحيمي الشرق والغرب بمزجه «الكوميديا الإلهية» لدانتي و«رسالة الغفران» لأبي العلاء المعري، وقد اختار المخرج حافظ خليفة الجزء الأكبر في ملحمة دانتي وهو الجحيم، حيث وادي الظلمات ووادي العذاب الأليم، وأرواح الناس المعذبة التي تتساقط كالأوراق، فيعبر البطل الوادي مستعينا بالشاعر ابي العلاء المعري «رمز الحكمة» ويتجولان معا في الطبقات السبع من الجحيم، بداية بالدرك الأسفل منها ليقدم من خلالها مواعظ وعبر للظالمين لشعوبهم ولأقاربهم وأحبابهم في صورة جمالية مبهرة تجمع بين شاعرية النص وجمالية الخشبة من الناحية السينوغرافية.



أثارت المسرحية العديد من القضايا، أهمها الحب والخير والشر والفكر والثقافة، وكذلك التحدي بأن الإنسان لابد أن يتبع نجمه ليعيش مجده مهما كانت الظروف التي تواجهه والتي يستطيع ان يعبرها من خلال الفكر والمعرفة والحكمة حتى يصل للمجد الذي رسمه لنفسه.



حريق بني سويف.. حاضر في المهرجان



حريق قصر ثقافة بني سويف الذي أدمى قلوب الفنانين في مصر والعالم العربي والأوروبي كان حاضرا في انشطة المهرجان امس الاول لمرور الذكرى الـ 17 لحدوثه.



ووقف جميع الحضور دقيقة حدادا على أرواح شهداء هذا اليوم الذي كان مأساويا في تاريخ المسرح المصري.. رحم الله ضحايا الحادث المؤلم.



الواقع الافتراضي وأداء الممثل



شهدت ندوة المهرجان التي أقيمت بالمجلس الأعلى للثقافة وأدارها د.محمد زعيمة أبحاثا علمية حول مسرحية «الواقع الافتراضي وانعكاساته في أداء الممثل المسرحي» و«توظيف الصورة الرقمية في العرض المسرحي بين الفعل الدرامي الوسائطية» و«خطاب الأجساد المهجنة في الفنون الأدائية المعاصرة» وشارك فيها عدد من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بشؤون المسرح.