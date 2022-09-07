أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم الخدمات المبتكرة والمنصات المتكاملة للعملاء في الكويت، عن اختتام فعاليات Fit Kid by stc، المخيم الصيفي المتخصص في أنشطة اللياقة البدنية، والذي اقيمت فعالياته على مدار أسبوعين وبالتعاون مع نادي



Circuit + Fitness وتطبيق Teeela.



وفي بيان لها، أوضحت stc أن هذه المبادرة جاءت ضمن سلسلة من الأنشطة الصيفية التي تنظمها stc في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل للشركة تحت شعار «لأننا نهتم» بحضور أنفال عبدالرحيم من فريق العلاقات العامة في stc والمسؤولة المباشرة على هذه المبادرة، مشيرة إلى أن أول أنشطة مخيم Fit Kid أقيمت في الفترة من الجمعة 26 إلى السبت 27 أغسطس، وتم استكمال الفعاليات للأسبوع التالي في الفترة من الجمعة 2 إلى السبت 3 سبتمبر.



وأضافت stc: «تمت إدارة الفعاليات من قبل عدد من المدربين المتخصصين في



Circuit + Fitness والذين قاموا بترتيب العديد من الأنشطة للأطفال بما في ذلك جلسات اللياقة البدنية وتقنيات الدفاع عن النفس وتعليمات التغذية وتمارين الجمباز. بالإضافة إلى جلسات خاصة للقاء والترحيب بشخصيات Marvel من فيلم آفنجرز Avengers، نظم تطبيق Teeela أنشطة ترفيهية للأطفال في منطقة الانتظار في صالة الألعاب الرياضية ضمن تعاوننا وشراكتنا المثمرة والناجحة من خلال اقامة العديد من الفعاليات مثل فعالية «Purple Island» في مول 360.



من جهتها، قالت دانة فيصل الجاسم، مدير عام إدارة اتصالات الشركات في stc: يسعدنا إطلاق هذه المبادرة التي اقيمت خلال عطلات الأسبوع وعلى مدار أسبوعين، بهدف أساسي يركز على تثقيف الأطفال حول أهمية الاهتمام بالصحة وممارسة أنشطة اللياقة البدنية، وتبني نمط حياة صحية.



وذكرت الجاسم: «يهدف تعاوننا مع تطبيق Circuit + Fitness وTeeela إلى تزويد المشاركين الاطفال والشباب بتجربة مسلية ومفيدة في الوقت ذاته خلال تعريفهم بسبل المحافظة على صحة العقل والجسم والصحة الغذائية بشكل عام، مما يوفر نمط حياة متوازنا، وهو ركن من الركائز الاساسية الذي نركز عليه في استراتيجيتنا المجتمعية لدى توعية المجتمع ونجد أنه من الضروري تطوير ثقافة جيل الشباب بشكل خاص بأهمية تبني مثل هذه الممارسات في سن مبكرة».