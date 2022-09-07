معرفي: نلتزم بتزويد عملائنا بقيمة إضافية ومميزة عبر ابتكار منتجات تلبي طموحاتهم

حملة تحويل الراتب تتماشى مع جهودنا المستمرة لتحقيق تجربة مصرفية بسيطة ومجزية



أعلن البنك الأهلي الكويتي عن إطلاق عرض جديد لتحويل الراتب يقدم للعملاء العديد من المزايا، موضحا أنه عند تحويل الراتب، سيحصل العملاء على هدية نقدية بقيمة 1000 دينار، بالإضافة الى بطاقة ائتمان «فيزا سيجنتشر» مجانا لمدى الحياة من البنك مع مزايا رائعة بالتعاون مع طيران الإمارات، وكذلك فرصة للفوز بسيارة «جي إم سي يوكن» في السحب ربع السنوي.

ويستطيع العملاء الكويتيون المشاركة في هذا العرض بشرط أن تكون رواتبهم 400 دينار أو أكثر.



كما بمقدور العملاء الاستفادة من عرض «اشتر تذكرة واحصل على الثانية مجانا» المقدم من البنك الأهلي الكويتي بالتعاون مع سينما «فوكس»، فضلا عن العروض والخصومات الأخرى المنتظمة المتاحة.



وفي معرض حديثها عن إطلاق هذا العرض الترويجي، قالت مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد (بالإنابة) جهير معرفي: «نحن في البنك الأهلي الكويتي، ملتزمون بتزويد العملاء بقيمة إضافية ومميزة من خلال ابتكار المنتجات والخدمات التي تلبي طموحاتهم.

وتتماشى حملة تحويل الراتب التي تم إطلاقها مؤخرا مع جهودنا المستمرة لتحقيق تجربة مصرفية بسيطة ومجزية مع تعزيز مجموعة المزايا المقدمة للعملاء عند تحويل رواتبهم».