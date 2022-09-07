طارق عرابي



أكد المدير العام المساعد بغرفة تجارة وصناعة الكويت عماد الزيد أن اجمالي واردات الكويت من فيتنام تراجعت من نحو 500 مليون دولار في العام 2017 إلى نحو 350 مليون دولار في 2020.



جاءت تصريحات الزيد عقب استقبال غرفة التجارة والصناعة صباح أمس وفدا اقتصاديا فيتناميا، برئاسة سفير جمهورية فيتنام لدى الكويت نغو توان ثانغ ونائب مدير عام بوزارة الصناعة والتجارة بجمهورية فيتنام نغوين فوك نام.



وخلال اللقاء، أعرب الزيد عن أمله في عودة ارقام التجارة البينية بين البلدين الى مستويات جيدة، لاسيما أن المنتجات الفيتنامية تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، مشيرا إلى أن اللقاءات الثنائية بين البلدين من شأنها أن تشكل دافعا قويا للوصول الى الارقام المستهدفة.



ولفت الى ان اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بالتعاون مع السفارة الفيتنامية في الكويت، اتاح الفرصة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتعرف على الفرص الاستثمارية في فيتنام حيث تم استعراض العديد من الفرص في القطاع الصناعي وتصدير الملابس والأجهزة وأيضا المواد الغذائية بكل أنواعها.



وأعرب الزيد عن اعتقاده أن هناك فرصا كبيرة جدا أمام الشركات الكويتية التي تبحث عن الفرص الاستثمارية في فيتنام، وذلك من خلال التواصل المباشر مع السفارة الفيتنامية أو مع غرفة تجارة الكويت لربطهم مع نظرائهم في فيتنام.



في الوقت ذاته، أشاد الزيد بالعلاقات الطيبة التي تربط الكويت وجمهورية فيتنام، مهنئا السفير الفيتنامي والوفد الضيف بمناسبة اليوم الوطني لفيتنام الذي احتفلت به بالثاني من سبتمبر الجاري، كما أكد أهمية بذل المزيد من الجهود لتنمية العلاقات الاقتصادية، مشيرا إلى الأثر الإيجابي المباشر لمثل هذه الزيارات التي تعتبر إحدى أدوات التعاون المشترك بين الجانبين لزيادة حجم التبادل التجاري والشراكات الاستثمارية بين البلدين الصديقين.



من جهته، أكد السفير الفيتنامي لدى الكويت نغو توان ثانغ على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين، موضحا ان هذه السنة تحل الذكري 46 لتأسيس العلاقات الديبلوماسية بين البلدين.



واستعرض ثانغ ابرز الاستثمارات الكويتية في فيتنام، والتي من بينها مشروع المصفاة الذي يعتبر أحد ابرز تلك الاستثمارات حيث استوردت فيتنام العام الماضي نفطا بقيمة 4.5 مليارات دولار من أجل المصفاة، اضافة إلى مشروع كيربي سي (كيربي ساوث ايست آسيا) التابعة لشركة كيربي لأنظمة البناء بقيمة 200 مليون دولار.