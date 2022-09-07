راكان العدساني: نعمل لوصول المستهلكين إلى حلول دفع مبتكرة وآمنة وسلسة عبر «حسابي»



أعلنت منصة «حسابي» المتخصصة في مجال تكنولوجيا المدفوعات والحائزة ترخيصا من بنك الكويت المركزي والتي تتخذ من الكويت مقرا لها، عن تقديمها خدمات وحلول دفع مبتكرة عبر الانترنت، وذلك بهدف دعم تبني حلول الدفع الرقمية في الكويت والمنطقة.



وتسعى شركة حسابي إلى زيادة إمكانية الاستفادة من قدراتها المتقدمة، وهي من أولى الشركات في الكويت المتخصصة لمساعدة العملاء من الشركات والأفراد في استخدام طرق الدفع الخاصة بها وتمتاز بتوفير بوابة الدفع مع مواقع عدة مثل Shopify، وغيرها.



حلول دفع رقمية متنوعة



ولفتت منصة حسابي في بيان صحافي الى ان أهدافها تتمثل في توفير تكنولوجيا دفع جديدة متقدمة تتيح لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة بالانتقال من المدفوعات النقدية إلى استخدام نظم مدفوعات سلسة وآمنة ومتطورة.



وتقدم المنصة مجموعة متنوعة من حلول الدفع الرقمية للعملاء ومنها بوابة الدفع الالكتروني التي تتيح لأصحاب المشاريع من لديهم مواقع لبيع منتجاتهم أو خدماتهم بربط الموقع مع بوابة دفع حسابي وتوفير طرق الدفع المتعددة منها الكي نت، كي فاست، فيزا/ماستر كارد وأميركان إكسبرس.



وبالاضافة الى ذلك، تضمن منصة حسابي طرقا متعددة لدفع الفواتير من خلال استخدام خدمة الروابط التي يمكن ارسالها عبر الرسائل النصية او الواتساب او الريد الالكتروني او حتى عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ومن الخدمات التي تميزت فيها شركة حسابي هي توفير أجهزة نقاط البيع «أجهزة الكي نت» بنظام اشتراكات سلس وسهل وذلك بهدف توفير أسهل سبل الدفع لجميع العملاء ممن لديهم مشاريع صغيرة، متوسطة او كبيرة.



تعزيز وتوسيع الأعمال



وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة حسابي راكان العدساني: «نعمل لنوفر للمستهلكين إمكانية الوصول إلى حلول دفع مبتكرة وآمنة وسلسة، ونعلن أيضا عن كامل استعدادنا لتوفير أجهزة نقاط البيع وجميع وسائل الدفع الالكتروني لأصحاب المشاريع، تماشيا مع قرارات وزارة التجارة بحظر «الكاش» في جميع أنواع المعارض التجارية».



وأضاف: «نحن ملتزمون بتوسعة أعمالنا في ما يخص نطاق المدفوعات الرقمية ونسعى لإطلاق منتجات تلبي الاحتياجات المتنامية لعملاء منصتنا من جميع القطاعات، اننا على ثقة تامة بأن التجارة الإلكترونية ستواصل النمو، حيث سيزداد الاعتماد على المنصات الرقمية باعتبارها الطريقة المثلى للتسوق بالنسبة للمستهلكين في جميع أنحاء العالم وستتيح حلول الدفع السلسة الفرصة لتقديم تجارب متطورة للمستهلكين.

اننا نواصل السعي بشكل مستمر للتكامل مع احتياجات السوق، سواء كانت CRM أو أنظمة نقاط البيع أو واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة».



وتابع العدساني بالقول: «نبحث الآن عن فرص الاستحواذ على وجه التحديد وبعد موافقة بنك الكويت المركزي، وسنسعى لزيادة حصتنا في السوق المحلية، وتركيزنا الأساسي حاليا هو على السوق الكويتية، ولدينا خطط للتوسع الى دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا المملكة العربية السعودية».



وبالإضافة إلى توفيرها حلول دفع شاملة ومتعددة الاستخدامات، توفر منصة حسابي مجموعة متنوعة ومتكاملة من المزايا، بما في ذلك المبالغ المستردة الفورية، ودعم المستخدمين المتعددين ومعرفة المرسل والمدفوعات المجمعة المجدولة وتذكيرات الدفع.



ومن أهداف منصة حسابي توفير السلاسة والسهولة للمستخدمين فعند توفير شركة حسابي المصادر الالكترونية للدفع والتحصيل بطريقة سهلة وميسرة للشركات مع الدعم الفني المستمر فإنها تمنح هذه الشركات التفرغ والاهتمام بنمو أعمالها بدلا من متابعة التعاملات المالية.



وتعمل منصة حسابي على تطوير نظم المدفوعات والخدمات الافتراضية بشكل مستمر وتسعى دئما الى الابداع والابتكار في مجالها بما يمكن الافراد والمؤسسات من التطور المستمر في أعمالها.