أكد مسؤول عسكري كويتي أمس أن الجيش الكويتي يحرص على المشاركة في «تمرين الأسد المتأهب 2022» المقام حاليا في الاردن بهدف الاستفادة المثمرة لتوسيع أفق التعاون العسكري بين الدول المشاركة.



وقال رئيس الوفد الكويتي المشارك في التمرين العميد الركن محمد عبدالنور في تصريح لـ «كونا» إن التمرين يهدف إلى تبادل واكتساب الخبرات العسكرية في مجالات متعددة كالتخطيط والتنفيذ للحملات العسكرية من خلال الاندماج والتكامل في قيادة قوة الواجب المشتركة المتعددة الجنسيات وهيئات الركن التابعة لها، ويسهم في اندماج وتكامل الجهات العسكرية مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات.



وأوضح عبدالنور أن التمرين يتمثل في محاكاة التهديدات الواقعية والمخاطر المتعددة التي تشهدها المنطقة، ولاسيما الحروب غير النظامية والحرب السيبرانية وسبل مواجهتها بالقدرات العسكرية المتطورة والأنظمة التكنولوجية الحديثة.



وكان تمرين «الأسد المتأهب 2002» انطلق في الرابع من الشهر الجاري بمشاركة 26 دولة من ضمنها الكويت وهو النسخة العاشرة لسلسلة تمارين الأسد المتأهب التي تقام في الأردن بمشاركة واسعة من دول عدة.