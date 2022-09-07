حنان عبد المعبودعقد وزير الصحة د.خالد السعيد اجتماعا مع رؤساء الأقسام الطبية في المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية، بهدف مناقشة آليات العمل للأقسام الطبية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور وكيل الوزارة د.مصطفى رضا، ووكيل الشؤون الفنية د.عبدالرحمن المطيري، ومدير الإدارة الفنية د.نوفة الشمري.وقد تضمن الاجتماع عددا من التوجيهات للوزير ووكيل الوزارة فيما يخص الارتقاء بالخدمة الطبية، وسبل تقديمها، ومواكبة أحدث التطورات الطبية، مع الحفاظ على جودة الرعاية الصحية، وفق أفضل المعايير العالمية.هذا، وقد شهد الاجتماع التأكيد على أهمية التمسك بأخلاقيات المهنة في التعامل مع زملاء العمل، وفي التعامل مع المرضى وذويهم، لاسيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على تقديم الرعاية الصحية التي يستحقونها.كما أكد الاجتماع على قوة المنظومة الصحية بفضل ما تضمه من كفاءات، وهو ما تجسد بوضوح خلال جائحة كوفيد-19، مع تجديد التأكيد على أن باب العمل والإبداع في المجال الطبي مفتوح للجميع، وأهمية تمكين الطاقات الشبابية، وأصحاب الخبرات من الكفاءات الوطنية، والاستفادة من تجاربهم.كما تم تقديم الشكر والتقدير الى جميع رؤساء الأقسام السابقين، مثمنين دورهم وما قدموه من جهود مخلصة في الارتقاء بالخدمات الصحية.