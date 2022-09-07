ثامر السليم



أعربت رابطة طلبة العلوم الطبية في أيرلندا عن الاستياء الشديد لما يحدث حاليا من أزمة سكن متصاعدة في جمهورية أيرلندا.



وقالت الرابطة في بيان لها انه في ظل هذه الظروف الاستثنائية، يتضرر أكثر من 220 طالبا وطالبة كويتيين تم ابتعاثهم هذا العام إثر هذه الأزمة، مؤكدين أن أغلبية الطلبة يقيمون حاليا ولمدة أسابيع في فنادق باهظة الثمن أثقلت كاهلهم وأولياء أمورهم أملا منهم بإيجاد سكن طلابي قبيل بدء العام الدراسي الجديد.



وأضافت: لا تخفى الأسباب التي أدت لهذه الأزمة في مختلف مناطق الجمهورية منها ارتفاع الطلب وقلة العرض، وندرة العقارات المتاحة، وجائحة كورونا، والنازحون من الحرب الأوكرانية- الروسية، ثم غياب التحرك الفاعل من قبل الجهات المعنية، خصوصا أننا قمنا بالفعل بالتحذير من حدوث أزمة سكن في دراسة سلمناها للجهات المسؤولة خلال أبريل الماضي.



وطالبت الرابطة الجهات المعنية بتشكيل لجنة وزارية لإيجاد حلول عاجلة للطلبة المستجدين والمستمرين، وصرف مخصصات مالية استثنائية لمدة شهر بصفة عاجلة، وزيادة المخصصات المالية الشهرية للطلبة الدارسين في جمهورية أيرلندا، مؤكدة ان السكن من حقوق الطلبة المبتعثين ولا نقبل بأي تهاون من أي جهة بشكل مباشر أو غير مباشر، وستبقى رابطة العلوم الطبية في أيرلندا خط الدفاع الأول عن الحقوق والمكتسبات.