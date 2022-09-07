القاهرة ـ ناهد إمام



قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنه اعتبارا من 1 أبريل 2023، لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسوف يتم إهدار ما دون ذلك. ‏

وأضاف توفيق، أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022.

وطالب الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في مراحلها السابقة، بسرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

‏ولفت إلى أنه تم إعلان الجدول الزمني للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg.