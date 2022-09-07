أصدرت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، التي يهيمن عليها الأكراد، مجموعة جديدة من التعليمات لعسكرييها وخاصة القيادات، لتجنب استهدافهم عبر الطائرات المسيرة التركية، وسط نشاط كثيف لهذه «المسيرات» بمناطق شمال شرقي سورية.



وبحسب معلومات نقلها موقع «عنب بلدي» عما وصفها بمصادر متقاطعة، فإن التعليمات فرضت على القادة العسكريين، تغيير أماكن إقامتهم الحالي بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى التخفيف من المظاهر العسكرية.



ونقل الموقع عن مصدرين عسكريين تابعين لـ «قسد»، أن إجراءات عديدة باتت تتخذها الأخيرة لغرض التمويه، منها الإيحاء بأن السيارات العسكرية الخاصة بها تعود ملكيتها لشركات تجارية، أو سيارات أجرة.



وشملت الأوامر تغيير أماكن عمل بعض القياديين ونقلهم بين المدن كنوع من التمويه، إضافة إلى ضرورة تغيير سياراتهم الخاصة بشكل دوري، إذ بات بعضهم يستخدم سيارات الأجرة الصفراء في تنقلاته، وغيرها من وسائط النقل العامة.



حيل أخرى يلجأ إليها عسكريون بـ «قسد»، منها وضع ملصقات دعائية كبيرة لأسماء معامل وشركات وهمية على سياراتهم المغلقة من نوع «فان»، توحي بأن السيارة تستخدم للشحن أو لتوزيع المواد الغذائية بالجملة.

وكانت تعليمات سابقة فرضت على قيادات الميليشيات الكردية تجنب استخدام الهواتف المحمولة، او استخدام الانواع القديمة منها التي لا تحتوي خاصية التتبع، أو استخدامها لمرة واحدة فقط.