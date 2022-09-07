القاهرة ـ خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي استمرار مصر في تقديم كل الدعم الممكن للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق الثوابت القائمة على مبدأ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشددا على أهمية تكاتف كافة الجهود خلال المرحلة الحالية من أجل دعم الموقف الفلسطيني والحفاظ على التهدئة، خاصة في قطاع غزة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي امس بقصر الاتحادية الرئيس الفلسطيني محمود عباس «أبو مازن».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن اللقاء تناول «التباحث بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية».



من جانبه، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر الحثيثة ومساعيها المقدرة في دعم القضية الفلسطينية، مشيدا بدور مصر التاريخي في هذا الصدد وما يتميز به من ثبات بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدا ما يعكسه ذلك من عمق وخصوصية العلاقات المصرية- الفلسطينية في ظل ما يجمع بين الشعبين من روابط ممتدة، ومن ثم حرصه على التشاور والتنسيق المتواصل مع الرئيس السيسي بشأن مجمل الأوضاع الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا، خلال اللقاء، على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية- الأردنية- الفلسطينية، والأطر المتعددة الأخرى، وذلك من أجل متابعة الخطوات المقبلة وجهود دعم القضية الفلسطينية.

الى ذلك، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تطلع مصر للعمل مع الجزائر لضمان نجاح القمة العربية في تعزيز العمل العربي المشترك للتصدي للتحديات الضخمة التي تواجه الأمة، وذلك بهدف استعادة مكانتها ووحدتها، وبما يدعم مفهوم الدولة الوطنية والحفاظ على مقدرات الشعوب العربية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس امس لوزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، وذلك بحضور وزير الخارجية سامح شكري وسفير الجزائر بالقاهرة السفير حميد شبيرة.

وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بما يربطها بالشقيقة الجزائر وشعبها العظيم من علاقات تاريخية وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة في كافة المجالات.

وصرح المتحدث بأن وزير خارجية الجزائر سلم الرئيس السيسي رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، تضمنت دعوة الرئيس السيسي للمشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل.