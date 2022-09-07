إعلان أحكام القضاء في حالات شطب مرشحين قبل 29 الجاري بوقت كافٍ

مريم بندق



قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إنه يمكن صرف «كاش» الإجازات من وفورات الوزارات.

وأوضحت المصادر: يتم ذلك بإدراج صرف البدل النقدي مقابل مدة الإجازة التي قدم الموظف طلبا لبيعها على بند حساب العهد لكل وزارة، على ان تتم تسويتها آخر السنة المالية من خلال الوفورات المحققة بميزانية كل منها حتى لا يتم الانتظار الى نوفمبر موعد إقرار الميزانية الجديدة.

ولفتت المصادر إلى عدم وجود اي عائق مالي أو اجرائي يمنع تنفيذ هذا التصور خاصة مع تفضيل الآلاف من الموظفين عدم القيام بإجازتهم والحصول على مبلغ مالي نظير أولويات لديهم.

وأكدت أن المواطن ينتظر إجراءات تنفيذية من الجهة المختصة خاصة أننا على أعتاب عام دراسي جديد.

وأعربت مصادر أخرى عن خشيتها من أن يكون تأخير الصرف يقف وراءه ما تردد عن تعديل مرسوم بيع الإجازات والضوابط المتزامنة معه، معربة عن قلقها لأنه في حالة الرغبة في تعديل المرسوم نكون في حاجة إلى تعديل طلبات الموظفين مرة أخرى، وذلك معناه زيادة فترة الانتظار.

إعلان أحكام القضاء في حالات شطب مرشحين قبل 29 الجاري بوقت كافٍ

أكدت مصادر خاصة ل " الأنباء" أن إعلان أحكام القضاء في حالات شطب مرشحين - إن وجدت وقدمت للقضاء - سيتم قبل موعد الاقتراع المحدد 29 الجاري بوقت كاف.