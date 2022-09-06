





بحثت وزارة النفط مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة سبل التعاون المشترك بين البلدين وموضوعات الأنشطة التي سيتم تنفيذها بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.



وقالت وزارة النفط في بيان صحافي اليوم الثلاثاء إن الجانبين حرصا خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي (اونلاين) على تعزيز سبل العمل وبذل الجهود المخلصة في سبيل ذلك لاسيما متانة الروابط الاستراتيجية التي تجمع البلدين.



وأوضحت أنه تم التطرق إلى أهمية تطوير مستويات التنسيق والتعاون في مختلف المجالات التنموية لاسيما المرتبطة بالطاقة بمختلف أشكالها لافتة إلى أن البلدين حققا الكثير من النجاحات النوعية على مدار السنوات الماضية والمدعومة برغبة قيادتي البلدين في استمرار التطوير.



وبينت أن الجانب الاماراتي استعرض استراتيجية الطاقة والمؤشرات الاستراتيجية والوطنية في مجال الطاقة والبترول ومبادرات الوزارة في مجال النفط والغاز والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050 وآلية متابعة المؤشرات.



وذكرت أن وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح دعا الجانب الاماراتي إلى تنسيق المزيد من الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لتوطيد أواصر العلاقات والاستفادة من العلاقات الثنائية المتميزة واستكشاف فرص التعاون في مجال الطاقة وقطاعات النفط والغاز والصناعات التحويلية التي تمثل داعما رئيسيا للاقتصادات الوطنية للبلدين الشقيقين.



وترأس الجانب الكويتي كل من وكيل وزارة النفط الشيخ د.نمر فهد المالك الصباح ووكيل وزارة النفط المساعد للشؤون الفنية خالد الديين ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بالوكالة عيد المطيري.



كما حضر من الجانب الكويتي كل من مديرة العلاقات العامة والإعلام الشيخة تماضر خالد الأحمد الجابر الصباح والمستشار قصي درويش والمستشار عبداللطيف جوهر ومدير مكتب الوزير عبدالله الظفيري ومراقب الدعم الفني أنور المباركي ومراقب التشغيل بالوكالة عمران نصير.



أما من الجانب الإماراتي فقد حضر كل من وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول شريف العلماء والوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل يوسف آل علي والوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية أحمد الكعبي والوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة نادية النقبي.



كما حضر من الجانب الإماراتي مدير إدارة البترول والغاز ناصر السويدي ومدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل ليلى البلوشي ومدير إدارة طاقة المستقبل نوال الهنائي ومدير إدارة الإنتاجية والطلب موزة النعيمي ومدير إدارة الاتصال الحكومي هناء الصوري وخبير شؤون البترول والغاز والثروة المعدنية أمل جاسم.