





وافق مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته الـ 158 اليوم الثلاثاء على تعيين مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفير طلال المطيري رئيسا للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان لمدة عامين.



وقالت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبوغزالة، في تصريح لـ «كونا»، «هناك توافق عربي على اختيار مرشح الكويت لرئاسة اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان وهي اللجنة الأم».



وأوضحت أن السفير طلال المطيري مثل الكويت في العديد من اجتماعات اللجان العربية المعنية بحقوق الانسان فضلا عن اجتماعات فرق العمل المنبثقة عنها وله خبرة وتجربة كبيرة في مجال حقوق الانسان.



وذكرت أبوغزالة ان اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان هي إحدى آليات منظومة حقوق الانسان العربية الأربع القائمة تحت مظلة الجامعة العربية والتي تشمل أيضا «لجنة الميثاق ولجنة حقوق الانسان بالبرلمان العربي والمؤتمر السنوي للمسؤولين عن حقوق الانسان في وزارات الداخلية العرب».