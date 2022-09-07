أعلنت السلطات الباكستانیة العثور على سیارة فاخرة بقیمة 300 ألف دولار من نوع "بنتلي مولسان" ُ يزعم أنھا سرقت في لندن على بعد 5 آلاف میل من باكستان.

وعثرت الشرطة وفقا لصحیفة "ذي نیوز" الباكستانیة، على السیارة خلال مداھمتھا فیلا فاخرة في كراتشي بعد أن تلقت بلاغاً حول وجود السیارة المسروقة من جانب الوكالة البريطانیة الوطنیة للجريمة.

كما عُثر أيضاً خلال مداھمة الفیلا على أسلحة غیر مرخصة، وألقوا القبض على مالك الفیلا والوسیط الذي باع له السیارة، بعد فشل الأول في تقديم الوثائق الرسمیة الخاصة بھا.

وقالت الشرطة إن السیارة سُرقت من العاصمة البريطانیة لندن قبل أسابیع قلیلة، مشیرة إلى أن المتھمین بالسرقة استطاعوا تھريبھا إلى باكستان باستخدام وثائق خاصة بمسؤول بارز من شرق أوروبا.

وأوضحت الصحیفة الباكستانیة أن الحكومة البريطانیة استدعت دبلوماسیا للتحقیق معه في العملیة التي أدت إلى تھريب السیارة من لندن إلى كراتشي.