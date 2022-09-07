استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 0.308 دينار في حين انخفض سعر صرف اليورو بنسبة 0.55 في المئة ليبلغ 0.305 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 0.77 في المئة إلى مستوى 0.353 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.69 في المئة ليبلغ 0.312 دينار في حين استقر الين الياباني عند 0.002.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.