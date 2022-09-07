يوسف الطاهر للمواطنين: أنتم مسؤولون عن اختياركم ومَن سيحاسب على تأخر البلاد

لا تنتخبوا على أسس طائفية ومنذهية بل انتخبوا الأصلح

موضي المطيري: السياسة نهج وفكر والدول تنهض بسياسييها وليس بمن يسعى للثراء أو المنصب

المرأة خذلتنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية والجميع يسعى اليوم ليقدّم شيئاً جديداً لبلده

الحكومة قدمت رسالتها فهل يكون الشعب على قدر المسؤولية؟

استقبلت إدارة الانتخابات صباح اليوم الأربعاء، الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة 2022، في اليوم العاشر والأخير من فتح باب الترشح.

وقال المرشح يوسف الطاهر عقب تقدمه بأوراق ترشحه للانتخابات، إنه انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه بلدنا العزيز وتمسكا بالثوابت الدستورية الحقة التي من خلالها نمارس هذه الديمقراطية والتي مكنتنا من الترشح وغداً سوف تمكنكم من الإدلاء بأصواتكم، ولكن هناك سلوكيات خاطئة في السنوات السابقة في اختيار ممثلي الأمة.

وتابع: هذه رسالتي للناخبين لا تنتخبوا على أسس طائفية ولا على أسس عنصرية ومذهبية بل انتخبوا الأصلح لهذا البلد وانتخبوا القوي الأمين والذي يجعل مصالح الوطن ومصالحكم فوق مصالحه الشخصية، ولذلك من هذا المنطق وتحقيقا لمسؤوليتنا تجاه الكويت واحترام أرض هذا الوطن أرشح نفسي للانتخابات .

ودعا الظاهر المواطنين لحسن الاختيار، مستدركا: أنتم مسؤولون ومَن سيحاسب على تأخر البلاد وتأخر التنمية والازدهار، مشيرا إلى أن البلاد أصبحت في آخر الركب مقارنة بدول الخليج في حين أنها كانت درّة الخليج في السبعينيات والثمانينيات.

من جانبها قالت المرشحة عن الدائرة الرابعة موضي المطيري إن ترشحها للانتخابات كان حلم قديم وسعت لتحقيقه متحدثه عن صورة السياسي حيث أشارت إلى أنه يعتبر منافق ومجال في حين أن السياسة هي نهج وفكر وأسلوب والسياسي الذي يسعى للثراء أو المنصب هو أبعد ما يكون عن السياسي الناجح والدول تنهض بالسياسيين.

وعن المعوقات التي يمكن ان تواجهها أشارت إلى أن أولها الاستياء العام من أداء المرأة في البرلمان مشيرة إلى أنها سبق وقالت إن المرأة خذلتنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقالت: المرحلة جديدة والكل يسعى ليقدم ما هو جديد لبلده ونلاحظ بعد كل انتخابات يقولون إن على الحكومة أن تقرأ مخرجات الانتخابات جيدا وتفهم رسالة الناخبين ولكن اليوم ما يحدث هو العكس حيث أن الحكومة قدمت الرسالة فهل يكون الشعب على قدر المسؤولية؟.