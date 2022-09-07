تمكن رجال الجمارك بمطار الجزيرة T5، ومن خلال ضبطيات مختلفة، من ضبط ماريغوانا وترامادول وحشيش وحبوب مشتبه بأنها مخدرة مع وافدين قدما الى البلاد.

وفي التفاصيل تم ضبط كمية متنوعة من المخدرات، مع راكبين قادمين من رحلات مختلفة إلى البلاد، وذلك بعد اشتباه المفشين الجمركيين فيهما، حيث وقع وافد عربي وآسيوي في قبضة رجال جمارك مطار T5 ، المتهم الأول سقط بقطعة حشيش و ترامادول، والآخر سقط بمادة الماريغوانا المخدرة وحبوب يشتبه انها مخدرة وايضاً سقط آسيوى آخر بـ (5) قطع حشيش، حاول إخفاءها في ارضية حقيبة ملابسه الشخصية.

هذا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والمتبعة، وتم تحويل المضبوطات وأصحابها إلى الجهات المختصة.

ومن جانب آخر، وجه مدير عام الجمارك سليمان الفهد شكره وتقديره لجميع رجال الجمارك في جميع المنافذ الجمركية