بداح العنزي

دعت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، إلى تمكين المفتشات العاملات لدى بلدية الكويت للعمل بنظام النوبة.

وقالت د. الفارس في كتاب إلى مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي، حصلت "الأنباء" على نسخه منه: نظرا للدور الهام الذي تقوم به أخواتنا الفاضـلات المفتشــات العاملات في بلدية الكويت والذي يتطلب منا جميعا دعمهم وتمكينهم يرجى التكرم بعمل اللازم نحو تكليف المفتشـات للعمل بنظام النوبة أسـوة بإخوانهم المفتشـين وذلك وفق اللوائح والنظم المتبعة.