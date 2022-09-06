انطلاقا من المسؤولية المجتمعية لجمعية إنسان الخيرية، و تعزيزا للشراكات الاستراتيجية تم بفضل الله صباح يوم الثلاثاء الموافق 6 / 9 / 2022 م، إبرام اتفاقية تعاون بين جمعية إنسان الخيرية ممثلة برئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ / د.عثمان بن محمد الخميس , ووزارة الشؤون الاجتماعية – قطاع الرعاية الاجتماعية – إدارة التوعية والإرشاد ممثلة بوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة السيد/ مسلم محمد السبيعي لتقديم البرامج التعليمية والتدريبية للفئات المستفيدة من برامج دور الرعاية الاجتماعية.

وتأتي هذه الاتفاقية دعماً وتحقيقًا للمسؤولية المجتمعية التي تحرص على تحقيقها جمعية إنسان الخيرية ودعمًا للجهود الحكومية في تقديم الرعاية للفئات المستفيدة من برامج قطاع الرعاية الاجتماعية .

وأكد مدير عام جمعية إنسان الخيرية أ.مبارك سالم العازمي خلال مراسيم توقيع الاتفاقية على حرص الجمعية على تقديم أفضل البرامج التعليمية و التدريبية للفئات المستفيدة من برامج قطاع الرعاية الاجتماعية وذلك تحقيقًا لرؤية الجمعية 2023 في الرقي بالإنسان بالعلم و القيم , مؤكداً على ضرورة توافر الجهود لدعم تلك الفئات بكل ما يكون سببًا في رقيهم و تميزهم , مثمنًا في الوقت ذاته على الجهود التي بذلها القطاع نحو إبرام هذه الاتفاقية .