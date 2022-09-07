عبدالعزيز الفضلي

في إطار استعدادات وزارة التربية لتنظيم العام الدراسي٢٠٢٢/٢٠٢٣، اعلنت وزارة التربية عن تسمية وافتتاح مدارس جديدة في مختلف المناطق التعليمية ومنها منطقة الفروانية التعليمية.

وفي هذا الصدد، ذكر مراقب الصيانة في إدارة الشؤون الهندسية بمنطقة الفروانية التعليمية م. جاسم الصفار ، أن منطقة غرب عبدالله مبارك التابعة إلى منطقة الفروانية التعليمية تحتوي على عدد 20 مدرسة من جميع المراحل التعليمية بتصاميم نموذجية متطورة وذكية.

وأكد الصفار أن المدارس التي تم استلامها من المؤسسة العامة للرعاية السكنية تبلغ 7 مدارس منها مدرسة واحدة فقط للمرحلة الثانوية للبنين، ومدرستان لرياض الأطفال، ومدرستان للمرحلة المتوسطة، ومدرستان للمرحلة الإبتدائية، والتي تم تصميمها بشكل نموذجي ومتطور وذكي كما أنها تحتوي على خلايا شمسية لتوفير الطاقة الكهربائية بما يقارب من 60 الى 80 في المئة من الطاقة الكهربائية الاستهلاكية.

وأضاف الصفار: أن كل مدرسة تحتوي على مرافق متعددة من مسرح مدرسي ومبنى لإدارة المدرسة وغرف للمعلمين وصالات رياضية.

وبين أن مدارس المرحلة الابتدائية تحتوي على 30 فصلا بجميع مرافقه أما مدارس المرحلة المتوسطة تحتوي على 24 فصل بمرافقه المختلفة، أما مدارس المرحلة الثانوية فتحتوي على 30 فصل بجميع المرافق بالاضافة للمختبرات، موصيًا الصفار إدارات المدارس وأبنائنا الطلبة بالمحافظة على المدرسة ومرافقها ، متمنيًا عاماً دراسياً مليئاً بالنجاح والتوفيق.