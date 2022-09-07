استقبل رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، في قصر السيف اليوم، رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد، ونائب رئيس قوة الإطفاء العام للشؤون الإدارية والمالية اللواء صالح الانصاري، ونائب الرئيس لقطاع المكافحة اللواء جمال البليهيص ونائب الرئيس لقطاع الوقاية اللواء خالد فهد ونائب الرئيس لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي ونائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى اكبر.

وأعربوا خلال اللقاء عن تهانيهم لسمو رئيس مجلس الوزراء بنيل الثقة السامية وتشكيل الحكومة الجديدة متمنين لسموه خالص التوفيق والنجاح.

حضر المقابلة وكيل ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد طلال الخالد ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء حمد العامر.