بشرى شعبان

أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الشؤون فهد الشريعان قرارا بشأن اللائحة التنفيذية لدور الحضانة.

وتضمن القرار مجموعة قواعد تشمل التزامات طلب الترخيص وأهداف دور الحضانة وما تقدمه من خدمات إضافة إلى الأنشطة المختلفة سواء المسموح أو المحظور القيام بها.

كما تضمنت اللائحة الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص والقواعد المنظمة لمنح أو رفض أو تجديد الترخيص والشروط الواجب توافرها في دار الحضانة سواء ما يتعلق بالمبنى أو المنطقة،

إضافة إلى تحديد مراحل وقواعد قبول الأطفال في دور الحضانة وتشكيل الجهاز الإشرافي والإداري للدار وآليات الرقابة والتفتيش على دور الحضانة الخاصة.