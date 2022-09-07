حنان عبد المعبود

في إطار حرص وزارة الصحة على بحث مطالب الأطباء وتوفير بيئة عمل مناسبة، التقى وزير الصحة د. خالد السعيد، ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا صباح اليوم، مجموعة من الأطباء، وقد استمعا إلى مطالبهم في شأن طلب معادلة الجزء الأول من البورد والزمالة مع الماجستير، في ظل وجود عدد من الأطباء متضررين ماليا وفنيا من عدم إقرار هذه المعادلة.



وأكد لهم الوزير أن الوزارة بالفعل قامت بدراسة وبحث الموضوع عبر اللجان الفنية، من جانب تقويم القطاع الصحي، وأن هناك توجه لإقرار المعادلة في ضوء ما انتهت إليه التوصيات المعنية، لاسيما أن العمل بالمستشفيات والمراكز الصحية يتطلب المحافظة على هذه الشريحة من الكفاءات الوطنية وتشجيعها.

وقد شهد اللقاء التأكيد على حرص الوزارة على توفير بيئة العمل المناسبة، ودعم حقوق الأطباء ومكتسباتهم، ودارسة ودعم المقترحات التي من شأنها تحقيق المطالب المستحقة لكافة المنتسبين للمنظومة الصحية، والارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطن الكريم.